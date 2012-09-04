





Партнеры:

1) журнал ДЕВЯТКА LIFE

2) Спортивный клуб АТЛАНТ

3) PRO STUDIO

4) алкомаркет МЕНДЕЛЕЕВ

5) ОКЕАН SUSHI

6) МАГАЗИН ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК

7) ночной клуб HOT ROD GARAGE



* к сожалению лица не достигшие 18 лет не смогут продолжить соревнование (по закону 18+) - нам запретили надзорные органы, но ребята вы молодцы!

УЧАСТНИКИ:

Чисников Никита, 26 лет.

Род деятельности: художник-иллюстратор

Увлечения: роликовые коньки, фотография





Олег Пичугин, 22 года.

Профессиональный футболист!!

Увлечения: активный отдых и очень радуется любому визиту в отпуске домой.

Лежнина Ирина, 23 года.

экономист.

увлечения: отдых, волейбол, любимые друзья и конечно же любимая доча:)

Радзиховская Екатерина, 18 лет

танцы, восточная борьба,

люблю фотографиравать :)

Артемьев Никита

25 лет

массажист

увлечения: женщины.

Лукашев Павел, 27 лет,

любящий муж, заботливый отец, работник завода ЖБИ,

13 лет танцую брэйк данс в команде "Убитые радиацией".

Лиситченко Вероника

16 лет

выступающая спортсменка в номинации фитнес бикини

ученица 11 класса лицея 102

Увлечения: спорт, кулинария

Алёна Зайченко, 24 года

товаровед.

Из увлечений могу назвать только одно- это фотография во всех её проявлениях и по обе стороны объектива)))

Вадим Мёдов, 27 лет

директор event-агентства

увлечения - тусовки, алкоголь и девушки :)

Иван Кулешов,24 года

Экономист-менеджер.

Увлечения: машины, видео клипы, фотографии, спорт.

Чибирева Татьяна, 22 года

экономист-менеджер,

увлечение- визаж, спорт, активный отдых, семья, танцы!!!

Бурмакин Владимир, 26 лет

Стоковый фотограф.

Увлечения: Рекламная фотография, дизайн, путешествия, спорт

Ильясова Алина.

19 лет.

Студентка Филиала КГПУ

Увлечение: фотография, спорт. (занимает активную жизненную позицию)

Богданова Карина 22 года!

кладовщик на ООО ИСС

Увлечение- спорт,активный отдых,работа,любимая собака:)

22 года. Антипова Ольга.

деятельность : молодая мама =)

увлечения: активный отдых,друзья,танцы и конечно любимый и самый главный человек в моей жизни сынок=)

Титова Галина 23 года

оператор

чтение прогулки.

Олег Фесенко, 24 года

Род деятельности: корректировщик гальванических ванн.

Увлечения: спорт, машины, женщины.

http://vk.com/id29393355

Ефимова Евгения ,25 лет

Род деятельности: менеджер

Увлечения: активный образ жизни (спорт )

Хребтов Максим 22 года

Род деятельности:Работник ГХК слесарь - ремонтник,а так же музыкант в жанре рэп

Увлечения:Музыка,Сноуборд

Макеев Сергей. 26лет.

Род деятельности: Оператор центрального щита управления по переработке ЖРО.

Увлечения:учеба, спорт.



