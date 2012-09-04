ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! на самого яркого, неординарного и красивого жителя Железногорска!
4 сентября 2012
Партнеры:
1) журнал ДЕВЯТКА LIFE
2) Спортивный клуб АТЛАНТ
3) PRO STUDIO
4) алкомаркет МЕНДЕЛЕЕВ
5) ОКЕАН SUSHI
6) МАГАЗИН ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК
7) ночной клуб HOT ROD GARAGE
* к сожалению лица не достигшие 18 лет не смогут продолжить соревнование (по закону 18+) - нам запретили надзорные органы, но ребята вы молодцы!
УЧАСТНИКИ:
Чисников Никита, 26 лет.
Род деятельности: художник-иллюстратор
Увлечения: роликовые коньки, фотография
Олег Пичугин, 22 года.
Профессиональный футболист!!
Увлечения: активный отдых и очень радуется любому визиту в отпуске домой.
Лежнина Ирина, 23 года.
экономист.
увлечения: отдых, волейбол, любимые друзья и конечно же любимая доча:)
Радзиховская Екатерина, 18 лет
танцы, восточная борьба,
люблю фотографиравать :)
Артемьев Никита
25 лет
массажист
увлечения: женщины.
Лукашев Павел, 27 лет,
любящий муж, заботливый отец, работник завода ЖБИ,
13 лет танцую брэйк данс в команде "Убитые радиацией".
Лиситченко Вероника
16 лет
выступающая спортсменка в номинации фитнес бикини
ученица 11 класса лицея 102
Увлечения: спорт, кулинария
Алёна Зайченко, 24 года
товаровед.
Из увлечений могу назвать только одно- это фотография во всех её проявлениях и по обе стороны объектива)))
Вадим Мёдов, 27 лет
директор event-агентства
увлечения - тусовки, алкоголь и девушки :)
Иван Кулешов,24 года
Экономист-менеджер.
Увлечения: машины, видео клипы, фотографии, спорт.
Чибирева Татьяна, 22 года
экономист-менеджер,
увлечение- визаж, спорт, активный отдых, семья, танцы!!!
Бурмакин Владимир, 26 лет
Стоковый фотограф.
Увлечения: Рекламная фотография, дизайн, путешествия, спорт
Ильясова Алина.
19 лет.
Студентка Филиала КГПУ
Увлечение: фотография, спорт. (занимает активную жизненную позицию)
Богданова Карина 22 года!
кладовщик на ООО ИСС
Увлечение- спорт,активный отдых,работа,любимая собака:)
22 года. Антипова Ольга.
деятельность : молодая мама =)
увлечения: активный отдых,друзья,танцы и конечно любимый и самый главный человек в моей жизни сынок=)
Титова Галина 23 года
оператор
чтение прогулки.
Олег Фесенко, 24 года
Род деятельности: корректировщик гальванических ванн.
Увлечения: спорт, машины, женщины.
http://vk.com/id29393355
Ефимова Евгения ,25 лет
Род деятельности: менеджер
Увлечения: активный образ жизни (спорт )
Хребтов Максим 22 года
Род деятельности:Работник ГХК слесарь - ремонтник,а так же музыкант в жанре рэп
Увлечения:Музыка,Сноуборд
Макеев Сергей. 26лет.
Род деятельности: Оператор центрального щита управления по переработке ЖРО.
Увлечения:учеба, спорт.