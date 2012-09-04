ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА 2013. ЗАКАЗ ПО ТЕЛ. 70-84-70
4 сентября 2012
Друзья, мы выпустили наш телефонный справочник организаций и предприятий Железногорска "Девятка информ 2013".
Телефонный справочник "Девятка - Inform" - удобный инструмент получения информации
о телефонах, адресах, видах деятельности фирм в Железногорске.
Новое издание справочника включит в себя обновленные телефоны организаций,
подробные телефоны муниципальных структур, а также календарь на 2013 год.
Распространение: розничная продажа в сети супермаркетов, киосках розпечати,
книжных магазинах города, индивидуальная доставка организациям.
Тираж - 4000 экземпляров.
Для заказа издания просьба обращаться по телефону 70-84-70
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