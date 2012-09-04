Друзья, мы выпустили наш телефонный справочник организаций и предприятий Железногорска "Девятка информ 2013".

Телефонный справочник "Девятка - Inform" - удобный инструмент получения информации

о телефонах, адресах, видах деятельности фирм в Железногорске.

Новое издание справочника включит в себя обновленные телефоны организаций,

подробные телефоны муниципальных структур, а также календарь на 2013 год.



Распространение: розничная продажа в сети супермаркетов, киосках розпечати,

книжных магазинах города, индивидуальная доставка организациям.

Тираж - 4000 экземпляров.

Для заказа издания просьба обращаться по телефону 70-84-70

Железногорск Красноярский край. Девятка Life Железногорск. Журнал Девятка лайф. Журнал о Железногорске. Девятка лайф. Новости Железногорск Красноярский край. Карта Железногорск Красноярский край. Реклама в Железногорске. Девятка лайф журнал. Телефонный справочник Железногорск. События. Объявления.

