Уважаемые владельцы бизнеса!

редлагаем Вам разместить рекламу в нашем журнале.

Три причины с нами сотрудничать:

1. Журнал «Девятка лайф» - настоящее глянцевое издание в склейке, где минимум 56 полос. Удобный формат (230x160 мм) и плотная бумага заметно выделит журнал среди других изданий и, мы уверены, вызовет повышенный интерес к журналу. Тираж 5000 экземпляров.

2. Размещение. Лучшие места города, где проводят время наши потенциальные читатели: магазины одежды, салоны красоты, рестораны, фитнес-центры, частные клиники, автосалоны, мебельные студии, банки и прочее. А также — адресная доставка журналов по элитным новостройкам города.

3. В отличие от рекламы в газете и коммерческого радио, реклама в нашем журнале имеет несколько особенностей для привлечения внимания будущего клиента. Большинство людей просматривают каждый номер журнала. Многие дают журналы друзьям или родственникам. Журналы обычно читают (или, по крайней мере, просматривают) все члены семьи. Соответственно увеличивается охват аудитории.



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