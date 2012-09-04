ВЕСЕННИЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА УЖЕ В ГОРОДЕ!
Смотрите выпуск в одноклассниках: http://ok.ru/mgp24/album/54615102849025
Смотрите выпуск Вконтакте: http://vk.com/9ka_life?z=album-27160434_218288537
Партнер выпуска журнала: "ГОРЯЩИЕ ПУТЕВКИ" - ваша надежная турфирма!
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НАМ 8 ЛЕТ
Вот уже 8 лет мы с вами!
За это время вышло 39 выпусков журнала и 3 телефонных справочника!
Мы всегда стараемся рассказать вам о жизни города, об интересных событиях. Удивить приятными фотосессиями. С нами вы всегда в курсе новых тенденций и открытий в Железногорске. Читайте наш журнал!
Наш телефон:
8 /3919/ 70-84-70, 8-953-850-8470
Мы находимся по адресу:
г. Железногорск Красноярского края,ул. Свердлова, 35, оф. 313
e-mail: 9ka_life@bk.ru
Ждем Ваших пожеланий о том, что Вы хотите увидеть в журнале!
Тираж - 5000 экземпляров Количество полос - 60-80 Периодичность выхода - 1 раз в 2 месяца
мы вконтакте
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готовим…
Друзья, мы начинаем готовить наш новогодний выпуск…
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ТРЕБУЕТСЯ…
Если ты хочешь работать с нами в команде,…
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ВНИМАНИЕ!…
Партнеры:1) журнал ДЕВЯТКА LIFE2) Спортивный клуб…
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ТЕЛЕФОННЫЙ…
Друзья, мы выпустили наш телефонный справочник…