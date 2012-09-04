Вот уже 8 лет мы с вами!

За это время вышло 39 выпусков журнала и 3 телефонных справочника!

Мы всегда стараемся рассказать вам о жизни города, об интересных событиях. Удивить приятными фотосессиями. С нами вы всегда в курсе новых тенденций и открытий в Железногорске. Читайте наш журнал!

Наш телефон:

8 /3919/ 70-84-70, 8-953-850-8470

Мы находимся по адресу:

г. Железногорск Красноярского края,ул. Свердлова, 35, оф. 313

e-mail: 9ka_life@bk.ru



Ждем Ваших пожеланий о том, что Вы хотите увидеть в журнале!

Тираж - 5000 экземпляров Количество полос - 60-80 Периодичность выхода - 1 раз в 2 месяца